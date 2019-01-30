Спорт
 
Последние новости
Задержан начальник регионального штаба МВД Ингушетии
Джоан Роулинг превратили в мем из-за безумных фактов о Гарри Поттере
Евросоюз отказался пересматривать условия Brexit
Челябинец попытался открыть дверь и разрушил квартиру
Российским чиновникам посоветовали начать думать
«Сокольникам» вернули исторические детали 
Мадонна пожаловалась на нищету и показала самодельное выпускное платье
Стало известно о вражде семьи задержанного сенатора с Кадыровым
Су-34 при помощи Х-35 разнес «неприметный домик» в Сирии
Новости партнеров

Шутка Туктамышевой разозлила фанатов Медведевой и Загитовой

Перейти в «Мою Ленту»
Елизавета Туктамышева

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в Instagram-аккаунте пошутила на тему фанатских войн и вызвала недовольство юзеров.

Туктамышева написала, что ее удивляют некоторые комментарии на тему фигурного катания. «Так и жду, чтобы вышел Николай Дроздов и начал "В мире животных": "Здесь вы можете увидеть загибота, а рядом с ним медвебот, их обычно можно наблюдать вместе"», — продолжила она. Туктамышевоботов фигуристка посчитала вымершими.

В ответ на это юзеры заявили, что им не нравится сравнение с животными. «Мы не загитоботы, а поклонники Загитовой, которые любят ее, боготворят, Алину невозможно не любить!!» — написал один из пользователей. Другие продолжили недовольство: «Лиза опять пиарится на других, выглядит жалко», «Сарказм — удел обиженных и оскорбленных», «Завидуй молча, Лиза, нашим прекрасным девочкам».

Из-за болезни Туктамышева пропустила чемпионат России и не попала в основной состав национальной команды на чемпионат Европы. Фигуристка представит Россию на Универсиаде, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Туктамышева раскрыла источник заработков фигуристов
Фигуристку Туктамышеву выписали из больницы
Туктамышева рассказала о своем здоровье
Другие материалы рубрики
Спорт00:04Сегодня

Без царя во главе

«Монако» опустился на самое дно. Кто спасет клуб Головина?
21:4130 января

Нурмагомедов станет ведущим в Казахстане

19:2630 января

Виктора Ана захотели вернуть в Россию

21:1624 января

Футболист российской молодежки отправился в Европу

Спорт00:0429 января

Хуже нокаута

Он был последним, кто победил Мэйуэзера. Но это не принесло ему ни денег, ни славы
18:3930 января

Дзюба призвал освободить Кокорина

17:3530 января

Бедствующий «Анжи» лишат родного газона

17:5424 января

Российский фигурист превзошел шестикратного чемпиона Европы

Спорт11:5229 января
Владислав Игнатьев

«Лоськову даже бегать не надо. Отдаст пас в любую точку поля»

Игнатьев — о легендах «Локомотива», Лиге чемпионов и возвращении в сборную России
15:2130 января

Отец Нурмагомедова заговорил об освобождении от UFC

16:2230 января

Шарапова отказалась от матча против Касаткиной

12:5130 января

Тренер Макгрегора «заткнул» Нурмагомедова и столкнулся с ненавистью фанатов

Россия
«У людей где-то глубоко сидит страх»
Немец приехал в Россию, ужаснулся и начал ее спасать. Удивительно, но у него получается
Девочка со «звездочкой» смерти
У шестилетней Вари рак мозга. Единственное спасение — протонная терапия
«Яйца ущемляют ваши права»
Россиян годами обманывают в магазинах, чтобы остановить рост цен на продукты
«Сокольникам» вернули исторические детали
Дорога жизни
Она спасла от смерти сотни тысяч людей в блокадном Ленинграде
Москвич отсудил полмиллиона благодаря неверной жене и отдал ей деньги
НКО посоревнуются за президентские гранты
Все материалы
Мир
Черные и забитые
Расизм, нацисты и бандитский разгул: как живут американские тюрьмы
Прятавший трупы среди цветов канадец сознался в серии убийств
Евросоюз отказался пересматривать условия Brexit
Германия затянет выделение миллионов евро блокадникам Ленинграда
Рыбка объяснила «компромат» на Трампа
Самолет правительства Германии вновь сломался
Трамп поздравил Гуайдо с началом президентства
Все материалы
Бывший СССР
Поросячья угроза
В Грузии вспышка свиного гриппа. В аптеках заканчиваются лекарства, но туристам все равно
К мэру Риги Ушакову пришли с обыском
Шариат в движении
Они боролись с узбекскими властями и спецназом США. Их цель — исламское государство
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Рижский мэр Ушаков отреагировал на обыски
Принуждение учителей к голосованию за Порошенко попало на видео
Украинцев предложили проверить на предмет сотрудничества с ДНР и ЛНР
Все материалы
Экономика
Рано повзрослели
В США и Китае все больше молодых миллионеров. Будет ли такое в России?
Китайский бизнес стал менее прибыльным
Выстрел в ногу
Они надеялись, что при Трампе американцы кинутся скупать оружие. Теперь их бизнес в упадке
Сами захотели
Россиян заставляют доплачивать миллиарды за кредиты. Отказаться почти невозможно
Названы главные должники среди регионов России
Иностранные счета российских чиновников заинтересовали Генпрокуратуру
Иран признал экономический коллапс
Все материалы
Силовые структуры
Рауф Арашуков«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Сенатора с Кавказа обвиняют в убийствах и бандитизме. Его отец мог похитить миллиарды
«Плохо помню, где был днем. Надо освежить память»
Он ловко выкрал из Третьяковки картину на миллион долларов. Но допустил ошибку и попался
Сенатора с Кавказа задержали на заседании
Его обвиняют в убийствах и призывах к свержению власти
Суд арестовал сенатора Арашукова
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Задержанного сенатора Арашукова заподозрили в новых убийствах
Задержан начальник регионального штаба МВД Ингушетии
Все материалы
Наука и техника
Хлопнули дверью
США покидают ракетный договор. В ответ Россия воскрешает оружие СССР
На прогиб
Xiaomi, Samsung, Motorola и даже Apple. Кто и зачем пытается сделать гнущийся телефон
Жертвы блокады Ленинграда, 1943 год «Мы никогда не узнаем истинное число жертв»
Почему советская власть пыталась забыть о блокаде Ленинграда
Украинский МиГ-29МУ2 подготовили покорять «международные трассы»
Россия захотела стабильности вблизи Луны
Предсказана глобальная эпидемия неизлечимой болезни
Су-34 при помощи Х-35 разнес «неприметный домик» в Сирии
Все материалы
Спорт
Без царя во главе
«Монако» опустился на самое дно. Кто спасет клуб Головина?
Шутка Туктамышевой разозлила фанатов Медведевой и Загитовой
Нурмагомедов станет ведущим в Казахстане
Виктора Ана захотели вернуть в Россию
Дзюба призвал освободить Кокорина
Бедствующий «Анжи» лишат родного газона
Хуже нокаута
Он был последним, кто победил Мэйуэзера. Но это не принесло ему ни денег, ни славы
Все материалы
Культура
Бог не умер, он в депрессии
Секс-зависимость, супергерои-инвалиды и ангелы-лузеры — главные сериалы месяца
«В СССР секс был под запретом, что всем пошло на пользу»
Россиянин уехал в США и завоевал восемь «порно-Оскаров», но остался патриотом
Джоан Роулинг превратили в мем из-за безумных фактов о Гарри Поттере
Волочкова поведала об обмане задержанного сенатора Арашукова
Страна силовиков, оков и кабаков
Озлобленные рэперы, психи с Урала и раздетая Луна — главная музыка месяца
Толоконникова призналась в краже еще одной картины из Третьяковки
За наши и ваши грехи
Этот знаменитый фотограф искал птиц по всему миру, а нашел апокалипсис и ядерную войну
Все материалы
Интернет и СМИ
«Для молодых мы — пожилые лузеры»
Они сделали все, чтобы юмор в России был смешным. И все это время оставались в тени
Кашин объяснил свое появление в эфире «России-1»
Окруженная микрофонами Поклонская вновь стала мемом за рубежом
Найден способ прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
Борьба без конца
Он увидел, что делает с людьми война. И показал ее самое страшное лицо
Хлеб всему голова
Этот журнал должны были читать колхозники. Он сделал советского человека умнее
Депутат попала под суд за критику кавказских властей на Первом канале
Все материалы
Ценности
Кошерная роскошь
Миллиарды шекелей, продажа органов и коррупция. Скандальная жизнь раввинов США и Израиля
Плохие девчонки
Эти женские банды терроризировали улицы Японии. Теперь им посвящают кино и аниме
«Если хотят, могут и стриптизеров позвать»
Женщины Ближнего Востока нашли место, где могут безнаказанно уходить в отрыв
Россияне вырезали накрашенного парня из рекламы и опозорились
Мадонна пожаловалась на нищету и показала самодельное выпускное платье
Чиновники в «шанель-манель» разозлили Назарбаева
Врач придумал способ уберечь пьяных от нелепых татуировок
Все материалы
Путешествия
«Вечерняя стрельба — обыденное явление»
Мясо, вино и бандитские разборки. Чего ждать в Бразилии и Аргентине
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
Смотрят свысока
Как выглядят удивительные уголки мира, снятые с дронов
Названа самая безопасная страна мира
Полюбившие секс на пляже туристы испортили остров
Пассажирка самолета назвала чернокожих «жирными свиньями» и пожалела
Пилот раскрыл самые пугающие аэрофобов направления
Все материалы
Из жизни
«Некоторые сходят с ума»
Матери калечат маленьких девочек из-за внимания мужчин. Их клеймят и заставляют толстеть
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
«В американках удивительное — любовь к своим формам»
История россиянки о жизни в США
Загадочное зубастое существо в центре города смутило британцев
«Первые пару дней я только ползал»
Ради больших денег азартные игроки рискуют жизнью и рассудком. Победа того стоит
Опаздывающий на свадьбу жених пробежал шесть километров по сугробам
Ирландка всю жизнь искала родную мать и нашла ее в 73 года
Все материалы
У вас что-то горит!
Как заработать на редком Porsche, а потом потерять его в горящей фуре русских дальнобойщиков
«Бэха Семерка»
Как росли ноздри BMW седьмой серии — эволюция флагманского седана баварской марки
Очень широкие и очень горячие хэтчбеки
Легендарные раллийные кит-кары девяностых, которые могли опередить машину WRC
Ралли в стране инков
Взгляд на Перу и «Дакар» изнутри
В России сертифицировали первый «горячий» хэтчбек Hyundai
На видео засняли четырехосный и восьмиколесный седан Toyota
«Заряженная» Vesta стала первой «Ладой» за миллион рублей
Все материалы
Дом
Спустились с небес
Россияне не хотят жить в высотках. Но застройщиков это не волнует
Звезда родилась
Китайцы построили самый большой аэропорт мира. Он прекрасен
Встать у порога
Откуда взять стартовый взнос по ипотеке и что делать, если его нет и не будет
Обнародованы жилищные перспективы петербургских дворников
Всех подвесят
Необычный транспорт навсегда изменит мегаполисы. Пробки останутся в прошлом
Самую дешевую московскую квартиру нашли в Выхино
Челябинец попытался открыть дверь и разрушил квартиру
Все материалы