Туктамышева рассказала о своем здоровье

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, что состояние ее здоровья улучшилось. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

«Друзья, мне уже намного лучше, спасибо за заботу и добрые слова», — написала Туктамышева в ответ на многочисленные комментарии пользователей.

12 декабря стало известно, что 21-летняя фигуристка была госпитализирована с воспалением легких. Из-за болезни она будет вынуждена пропустить чемпионат России, который стартует 19 декабря в Саранске.

9 декабря Туктамышева заняла третье место в финале мирового Гран-при, который проходил в Канаде. Россиянка набрала 215,32 балла. Первое место досталось японке Рики Кихире. Второе — российской фигуристке Алине Загитовой.

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