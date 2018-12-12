Туктамышеву госпитализировали

Алексей Мишин, тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, рассказал, что его подопечная пропустит чемпионат России по фигурному катанию из-за болезни. Его слова приводит ТАСС.

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«Она госпитализирована с воспалением легких на две недели», — заявил Мишин. До этого фигуристка опубликовала в Instagram-аккаунте фотографию градусника, показывающего температуру 38,5, и рассказала, что ушной градусник зафиксировал еще большую температуру. По словам спортсменки, подготовка к чемпионату России «идет полным ходом».

На прошедшем в канадском Ванкувере финале Гран-при Туктамышева заняла третье место, набрав 215,32 балла. Победительницей соревнований стала японка Рика Кихира.

Чемпионат России пройдет с 19 по 23 декабря в Саранске. По его итогам будет определен состав российской сборной на первенство Европы 2019 года.

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