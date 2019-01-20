Спорт
 
Последние новости
Россия построит лунный «Союз» за свой счет
МИД России обеспокоился отменой тысячи рейсов в США
Брэд Питт закрутил роман с Шарлиз Терон
Ученые задумались о криптовалюте без недостатков биткоина
Школьник проник в самолет Путина
Нурмагомедов назвал предполагаемый срок своей дисквалификации
Кандидат в президенты Украины пообещал избавиться от бизнеса в России
Захарова поспорила с Чубайсом о бедных россиянах
В Дагестане узнали о необоснованных долгах за газ
Новости партнеров

Туктамышева раскрыла источник заработков фигуристов

Перейти в «Мою Ленту»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала об источниках доходов спортсменов. Об этом она заявила в прямом эфире в Instagram журналистки Марии Командной, пишет Sports.ru.

По ее словам, большинство фигуристов зарабатывают на участии в шоу. «Когда у меня перерыв между соревнованиями и при этом есть силы и здоровье, я иногда езжу на шоу. Можно много заработать, на неплохую машину», — отметила Туктамышева, добавив, что для этого придется «кататься на гастролях» месяц.

Она поделилась, что доходы за соревнования формируются за счет призовых средств, но только в том случае, если «хорошо кататься» во время сезона. «Если просто тренироваться, то зарплата не такая большая», — объяснила фигуристка.

В ходе общения в прямом эфире 22-летняя спортсменка назвала себя пожилой для этого вида спорта. Она напомнила, что выступает десять лет, что считается концом карьеры. Фигуристка отметила, что не знает, насколько хватит ее здоровья: на один или два сезона.

Во время показательных выступлений на этапе Гран-при в Канаде Туктамышева вышла на лед в образе стюардессы и исполнила стриптиз, чем приобрела популярность в сети. Позднее она призналась, что ей нравится быть секс-символом российского фигурного катания.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Елизавета Туктамышева: «Меня можно назвать пожилой фигуристкой. Не знаю, сколько еще сезонов выдержит мое здоровье»
Фигуристок-юниорок предложили убрать с чемпионатов России
Фигуристку Туктамышеву выписали из больницы
Туктамышева рассказала о своем здоровье
Стриптиз российской фигуристки вызвал ажиотаж в сети
Другие материалы рубрики
Спорт00:0218 января

«Он лучший в мире»

«Манчестер Юнайтед» платит этому парню 500 тысяч евро в неделю. За что?
22:0519 января

Оценены шансы игроков НХЛ на участие в Олимпиаде-2022

20:4218 января

В Испании посчитали Смолова усилением для «Реала»

19:3919 января

Чемпион США по фигурному катанию найден мертвым

Спорт00:01 6 января

Неожиданные повороты

Будущее Хабиба, закат Роналду с Месси и уход Шараповой. Что ждет спорт в 2019-м
21:01 9 января

WADA прибыло в Россию

16:3619 января

Макларен предсказал выявление сотен случаев допинга в России

17:49 9 января

Российский гонщик почти доехал до финиша и попал в страшную аварию

Спорт00:0316 января

«Счастлив, что меня сравнивают с отцом»

Сын Шумахера готов покорять «Формулу-1». Помешает ли ему семейная слава?
03:14Сегодня

Нурмагомедов назвал предполагаемый срок своей дисквалификации

13:4019 января

МОК снова попытался лишить российского лыжника золота и разочаровался

00:23Сегодня

Бывший тренер российских биатлонистов вступился за затравленного Логинова

Россия
«Не терять чувство реальности»
На что готовы россияне ради веры
Большой переезд
Федеральные чиновники переберутся в «Москва-сити». Что это изменит?
«Я сто раз завязывал, и толку не было»
Почему россияне пьют, бросают и снова пьют
«Потребности я усмирила»
Истории россиян о ценах, бедности и «девятках» яиц
Школьник проник в самолет Путина
Всех россиян захотели освободить от долгов за коммуналку
Захарова поспорила с Чубайсом о бедных россиянах
Все материалы
Мир
Первобытная жестокость
Папуасы веками воевали луками и копьями. Автоматы превратили их жизнь в кошмар
Стали известны детали экстренного обращения Трампа к нации
США выходят из ракетного договора
Америка поставила России ультиматум. Мир ждет новая гонка вооружений?
В результате взрыва трубопровода в Мексике погиб 21 человек
Протестующие французы прорвались в тюрьму
В подозрениях о преступлении Трампа нашли неточности
США снова направили эсминец в Черное море
Все материалы
Бывший СССР
Без палева
В Грузии легализовали марихуану. Страна стала немного счастливее
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Тонут в величии
В Узбекистане победили старую диктатуру. Но уже готовы строить новую
Киев раскрыл поставщика российской нефти на Украину
Кандидат в президенты Украины пообещал избавиться от бизнеса в России
Крещенские купания в Риге отменили
Раскольнику Филарету предложили назваться патриархом всея Галактики
Все материалы
Экономика
Скрытые силы
Люди с аутизмом годами сидели без работы. Теперь их зовут в лучшие компании мира
Tesla столкнулась с новыми проблемами
Ученые задумались о криптовалюте без недостатков биткоина
Молодые, но не дерзкие
Лоукостер «Победа» выбрал шестнадцать новых амбассадоров
Банки в России вымерли наполовину
Лукашенко пожаловался на палки в колеса со стороны России
В России начали продавать яйца поштучно
Все материалы
Силовые структуры
Террористы ИГ взяли на себя взрыв в Магнитогорске
Почему им не стоит верить и какие еще есть версии
Пересидеть с комфортом
Сможете ли вы устроиться за решеткой? Тест на знание тюремного быта
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Настя Рыбка в суде попросила прощения у Дерипаски
В Москве убили вступившегося за девушку мужчину
В Чечне отменили приговор осужденному за пособничество боевикам
Настя Рыбка раскрыла подробности своего задержания
Все материалы
Наука и техника
Улетело в дыру
Пентагон потратил миллионы на телепорты и поиск инопланетян. Но ничего не нашел
Проклятое будущее
Умный вибратор, бревно с Wi-Fi и другие безумства главной выставки технологий
Накроет всех
От ядерной угрозы и врагов. Россию защитит оружие за миллиарды долларов
«Роскосмос» захотел создать систему «Государево око»
Россия построит лунный «Союз» за свой счет
Microsoft снова заставила пользователей обновить Windows 10
В США заявили об испытаниях в России новой ракеты
Все материалы
Спорт
Песок сыпется
Как выглядит изнутри тяжелейшая гонка в мире
Оценены шансы игроков НХЛ на участие в Олимпиаде-2022
«Он лучший в мире»
«Манчестер Юнайтед» платит этому парню 500 тысяч евро в неделю. За что?
Чемпион США по фигурному катанию найден мертвым
Туктамышева раскрыла источник заработков фигуристов
Макларен предсказал выявление сотен случаев допинга в России
Нурмагомедов назвал предполагаемый срок своей дисквалификации
Все материалы
Культура
«Большой нос, лысина и кривые зубы»
Почему люди выбирают себе не самых идеальных партнеров
«В гриме позвонил бате и реально напугал его»
Смерть, старость, копы: Стивен Дорфф о новом сезоне «Настоящего детектива»
Геннадий Фарафонов«Я — моральный урод»
Один из лучших баттл-рэперов России о цензуре, насилии и популярности
На Лолиту подали в суд за коммунальные долги
Культ личностей
Кино недели: супергерои в психушке, любовь куколда и казнь королевы
На Приморской сцене Мариинки стартовал театральный марафон
Брэд Питт закрутил роман с Шарлиз Терон
Все материалы
Интернет и СМИ
«Спасибо, я так жить не хочу»
Они пришли на YouTube, чтобы разбогатеть и не работать. Но что-то пошло не так
«Самый милый в мире пес» умер от тоски
Хлеб всему голова
Этот журнал должны были читать колхозники. Он сделал советского человека умнее
Вирус в популярном браузере воровал платежные данные пользователей
Бывший оператор «России 24» рассказал о бесправии и унижениях на канале
Умерла прославившаяся на весь мир российская бабушка
Поставившее мировой рекорд по лайкам яйцо треснуло
Все материалы
Ценности
Аллах дал
Трубки, лошади и икра каждый день. Красивая жизнь великого властителя Ирана
Бар РафаэлиДочери Сиона
Самые властные и сексуальные женщины Израиля
Наталья Водянова«У нее красиво расставлены ноги»
Звезды снимаются в интимных позах ради скандалов. Бренды делают на этом миллионы
Меган Маркл вышла на публику в дешевом платье
Шестилетний ребенок стал парикмахером и прославился
Юбка из 90-х вновь стала модной
Карла БруниБогини Европы
Топ-модель, певица и феминистка. Чьей красотой и сексуальностью гордится Франция
Все материалы
Путешествия
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Все классные люди — приезжие»
Турки, мигранты и закрытые города. Зачем россиянам ехать на Кипр зимой
«Начинаешь понимать, из какого ты теста»
Боль, кислородное голодание, кайф. Москвичка пошла в поход по Гималаям и выжила
Студент выпил бутылку рома, избил стюардессу, покусал пассажиров и сел в тюрьму
Пассажир круизного лайнера спрыгнул в море с 11 палубы и прослыл идиотом
Откровенные фотографии пилотессы принесли ей мировую славу
Японский отель уволил половину сотрудников-роботов и нанял вместо них людей
Все материалы
Из жизни
«Моя жена находчива, умна, сообразительна и красива»
Она помогла мужу стать богатейшим человеком в мире. Пришла ее очередь богатеть
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
У американца украли коллекцию комиксов о Бэтмене за 1,4 миллиона долларов
Лошадь погибла на скаку и погубила молодую наездницу
Невеста получила пулю во время свадьбы и все равно вышла замуж
Все материалы
Машины-долгожители
Рейтинг машин, которые владельцы не хотят менять даже через 15 лет
Горячие Лады на льду
Презентация 350-сильной Лады Веста в деталях
Сложный квиз о дизайне обычных автомобилей
Пытаемся различить и опознать машины с практически одинаковой внешностью
Все новинки автосалона в Детройте
Самые интересные автомобили, представленные на первой выставке нового года
Ford Mondeo обновился и получил 8-ступенчатый «автомат»
Российский экипаж на «КАМАЗе» в третий раз выиграл «Дакар»
Дешевые версии UAZ Patriot получили дорогие опции
Все материалы
Дом
Старые стены
Советская архитектура снова в моде. Молодежь от нее без ума
Красивые чудовища
Все ненавидят унылые панельные многоэтажки. Этот фотограф взглянул на них иначе
Восточный экспресс
Россияне годами отдыхали в Таиланде. Теперь они поняли, как на этом заработать
Глава «Почты России» уточнил стоимость своей квартиры
У главы «Почты России» нашли квартиру за миллиард рублей
Рассчитан средний срок накопления на квартиру в Москве
Газовые сигнализации в жилых домах сделают обязательными
Все материалы