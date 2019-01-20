Туктамышева раскрыла источник заработков фигуристов

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала об источниках доходов спортсменов. Об этом она заявила в прямом эфире в Instagram журналистки Марии Командной, пишет Sports.ru.

По ее словам, большинство фигуристов зарабатывают на участии в шоу. «Когда у меня перерыв между соревнованиями и при этом есть силы и здоровье, я иногда езжу на шоу. Можно много заработать, на неплохую машину», — отметила Туктамышева, добавив, что для этого придется «кататься на гастролях» месяц.

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Она поделилась, что доходы за соревнования формируются за счет призовых средств, но только в том случае, если «хорошо кататься» во время сезона. «Если просто тренироваться, то зарплата не такая большая», — объяснила фигуристка.

В ходе общения в прямом эфире 22-летняя спортсменка назвала себя пожилой для этого вида спорта. Она напомнила, что выступает десять лет, что считается концом карьеры. Фигуристка отметила, что не знает, насколько хватит ее здоровья: на один или два сезона.

Во время показательных выступлений на этапе Гран-при в Канаде Туктамышева вышла на лед в образе стюардессы и исполнила стриптиз, чем приобрела популярность в сети. Позднее она призналась, что ей нравится быть секс-символом российского фигурного катания.

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