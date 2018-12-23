Фигуристку Туктамышеву выписали из больницы

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выписана из больницы. Об этом РИА Новости сообщил ее тренер Алексей Мишин.

По его словам, в ближайшее время спортсменка приступит к тренировкам. Ранее Туктамышева попала в больницу с воспалением легких.

Фигуристку госпитализировали 12 декабря. Из-за болезни она пропустила чемпионат России и не попала в основной состав национальной команды на чемпионат Европы. Вместе с Евгенией Медведевой она числится запасной. При этом Туктамышева представит Россию на Универсиаде, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. На протяжении всей карьеры 21-летняя фигуристка работает под руководством Мишина.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!