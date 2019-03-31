Боксер укусил соперника и впервые проиграл

@WorldBoxingWall / Twitter

Британский боксер Каш Али был дисквалифицирован за укус соперника в поединке тяжеловесов против Дэвида Прайса, прошедшем в Ливерпуле. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте World Boxing Wall.

В пятом раунде противостояния 27-летний Али повалился на соперника и укусил его за живот. Судья остановил поединок и Прайс продемонстрировал следы от зубов тяжеловеса. Али потерпел поражение путем дисквалификации. Он впервые проиграл в своей карьере. До этого британец провел 15 победных поединков.

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