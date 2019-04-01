Найден признак развития редкого смертоносного рака

Группа американских ученых пересмотрела влияние избыточного веса на риск развития рака поджелудочной железы. Об этом сообщается на портале EurekAlert!.

Специалисты изучили данные 963 тысяч американцев, добровольно записавшихся в программу CPS II (Cancer Prevention Study II) и предоставивших информацию о своем росте и весе. На основе этих данных ученые посчитали индекс массы тела (ИМТ) и проверили, насколько избыточный вес влияет на развитие рака поджелудочной железы.

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В период наблюдений с 1982 по 2014 год всего от рака поджелудочной железы умерли 8354 участника, и, как предполагалось, многие из них имели высокое значение ИМТ. При этом в молодом возрасте риск развития рака при избыточном весе выше, чем в более позднем. Так, у людей в возрасте от 30 до 49 лет и значении ИМТ на пять баллов выше нормы, риск развития рака увеличивается на 25 процентов, в возрасте от 50 до 59 лет — на 19 процентов, от 60 до 69 лет — на 14 процентов, от 70 до 89 лет — на 13 процентов.

«Увеличение веса является вероятной причиной, но предыдущие исследования показали, что избыточный вес незначительно влияет на увеличение риска [развития рака поджелудочной железы] и не является достаточным, чтобы полностью объяснить недавнее увеличение частоты рака», — пояснил ведущий автор исследования Эрик Джейкобс (Eric J. Jacobs).

Ученые отмечают, что прошлые данные о влиянии избыточного веса на появление рака поджелудочной железы было заниженным и считалось, что главным фактором является курение. Однако после 2000 года количество курильщиков снижалось, а количество смертей от рака поджелудочной железы росло.

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