Названа причина появления неизлечимого рака

Исследователи из Школы медицины Маунт-Синай (США) и IBM выяснили, почему раковые клетки с одними и теми же генами по-разному реагируют на одну и ту же терапию. Оказалось, что одной из причин развития лекарственной устойчивости является большое число митохондрий — органоидов, вырабатывающих энергию. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Ученые подвергли клеточные культуры различным концентрациям препаратов, инициирующих апоптоз — программируемую клеточную смерть. Известно, что митохондрии могут играть роль катализатора этого процесса, поскольку они вырабатывают значительное количество активных форм кислорода, повреждающих белки, липиды и ДНК. Некоторые противораковые соединения также инициируют апоптоз.

После обработки препаратами, способствующими клеточной смерти, в живых остались клетки, в которых было большое число митохондрий. Согласно результатам статистического анализа, вариации в численности органоидов объясняют до 30 процентов изменчивости в реакциях на проапоптотические вещества.

По словам ученых, будущие исследования помогут разработать более эффективные методы лечения рака, имеющего лекарственную устойчивость.

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