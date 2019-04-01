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Бывший ученик Тутберидзе оправдал методы ее работы

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Этери Тутберидзе и Адьян Питкеев

Бывший фигурист Адьян Питкеев, занимавшийся в группе тренера Этери Тутберидзе, высказался о методах работы специалиста. Слова спортсмена приводит Sports.ru.

Питкеев заявил, что люди, осуждающие стиль Тутберидзе, в действительности мало что о ней знают. «Если коротко: нагрузки там ровно такие, чтобы побеждать на Олимпийских играх. Результат есть — значит, все хорошо», — сказал он. Фигурист признал, что вместе с успехом часто приходит и негатив, который, по мнению Питкеева, «исходит от тех, кто занимается мало чем полезным».

Спортсмен также назвал три главных качества Тутберидзе. Он выделил ее самоотдачу, требовательность и умение создать хорошую атмосферу в процессе.

Методы работы тренера часто подвергались критике. Так, в конце января Сандра Безич, канадский хореограф группы тренера Брайана Орсера, назвала учениц Тутберидзе «одноразовыми». По мнению Безич, в группе российского тренера спортсменки начинают кататься через силу.

О стиле работы Тутберидзе также рассказывал ее 13-летний ученик Даниил Самсонов. Он заявил, что тренируется по пять часов в день и мечтает о выступлении на Олимпийских играх. По его словам, Тутберидзе никого не заставляет — спортсмен должен хотеть работать и добиваться результата сам.

Тутберидзе воспитала олимпийскую чемпионку Алину Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, которая сейчас живет и тренируется в Канаде под руководством Орсера. Питкеев завершил карьеру в 2017-м из-за проблем со спиной.

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