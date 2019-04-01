МИД России экстренно пошутил про Украину

МИД России выпустил экстренное заявление по Украине после первого тура президентских выборов.

На 52-секундном ролике в Twitter указано, что это заявление было сделано после многочисленных просьб прокомментировать ситуацию по состоянию на 1 апреля. «Информируем: из-за недопуска наших наблюдателей на Украину подготовили материалы по данным средств объективного контроля. В Киеве +9, ясно. В Харькове +14, ясно. В Одессе +14, ясно. В целом, все ясно», — отметили дипломаты.

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25 марта Россия отказалась посылать своих наблюдателей на выборы на Украине. Как отметили на Смоленской площади, Москва пошла на это, чтобы не подвергать россиян угрозе заведомого преследования. Решение было принято после неоднократных заявлений украинского МИД и действующего президента страны Петра Порошенко о том, что они не пустят наблюдателей из «страны-агрессора».

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. По итогам подсчета 95 процентов протоколов шоумен Владимир Зеленский набирает 30,22 процента голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 15,93 процента избирателей. Так как ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов, состоится второй тур. Он запланирован на 21 апреля.

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