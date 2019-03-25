Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины. Об этом говорится в официальном комментарии МИД, опубликованном в понедельник, 25 марта.

«Российская Федерация вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее ЦИК Украины отказал Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) в аккредитации 24 россиян в составе миссии наблюдателей. МИД России назвал это решение Киева нелегитимным и дискриминационным.

Своими действиями Киев вновь дискредитировал себя, говорится в комментарии МИД. Москва напоминает, что украинские власти решили не открывать избирательные участки в России, лишив миллионы своих граждан конституционного права голоса, а жители Донбасса и внутренне перемещенные граждане ущемлены в избирательных правах.

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Все это прекрасно понимает и руководство ОБСЕ, и страны, состоящие в организации, отмечает МИД. 15 марта БДИПЧ опубликовал промежуточный доклад об избирательной кампании на Украине, отметив противоправные действия Киева в отношении российских наблюдателей. Мониторинговая миссия также зафиксировала подкуп избирателей, уголовное преследование кандидатов, ангажированность ЦИК, дефицит доверия населения к институтам власти, проблемы с безопасностью журналистов и так далее.

«Такие оценки ставят под вопрос легитимность результатов предстоящих выборов. Судя по тому, что мы уже сегодня наблюдаем на Украине, Киеву явно есть что скрывать и от своего населения, и от международного сообщества», — говорится в комментарии российского дипломатического ведомтсва.

В Москве намерены «внимательно следить» за ходом избирательной кампании на Украине и «тесно взаимодействовать» с БДИПЧ и другими структурами ОБСЕ. Россия рассчитывает, что Бюро сможет предоставить международному сообществу «объективную, достоверную и честную картину», не боясь негативной реакции «покровительствуемых Западом украинских властей».

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Лидерами предвыборной гонки являются шоумен Владимир Зеленский, экс-премьер Юлия Тимошенко, действующий президент Петр Порошенко и основатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко.

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