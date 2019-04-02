Акция «Будь здоров!» стартовала в Подмосковье

Всероссийская акция «Будь здоров!» началась в Подмосковье, в течение недели в области состоятся массовые зарядки, забеги, открытые школы здоровья. Об этом рассказал региональный министр здравоохранения Дмитрий Матвеев, передает корреспондент Ленты.ру во вторник, 2 апреля.

«Это мероприятие — еще одна возможность напомнить о том, как важно заботиться о себе, своем здоровье. Например, 3 апреля в Солнечногорске пройдет ярмарка здоровья, включающая в себя лекции врачей, анализ крови на сахар и многое другое», — рассказал он.

По его словам, активное участие в проведении акции принимает Московский областной филиал Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

Акция приурочена к всемирному Дню здоровья, который отмечается ежегодно 7 апреля. В этот день в 1948 году была образована Всемирная организация здравоохранения.

Губернатор Андрей Воробьев неоднократно заявлял о необходимости популяризации здорового образа жизни. По его словам, власти активно поддерживают подобные инициативы.