Пожизненно дисквалифированный российский боец UFC объяснился

Российский боец смешанного стиля (ММА) Руслан Магомедов, получивший пожизненную дисквалификацию от Американского антидопингового агентства (USADA), назвал причины случившегося. Слова спортсмена приводит ТАСС.

«Меня постоянно на чем-то ловили, хотя я был под присмотром тренера и ничего не употреблял. Потом не давали возможности подраться. В последний раз они пришли брать пробу, я сказал, что ничего сдавать не буду», — заявил Магомедов.

Кроме того, россиянин рассказал, что расторг контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). «Я и так хотел разрывать отношения с UFC. Со вчерашнего дня, насколько я понимаю, я свободный агент», — подытожил боец.

1 апреля стало известно, что USADA пожизненно дисквалифицировала Магомедова. Российский боец отказался от сдачи пробы во внесоревновательный период в третий раз, что и привело к наказанию. В октябре 2018 года в организме спортсмена обнаружили следы анаболических препаратов.

В последний раз 32-летний Магомедов дрался в UFC в 2015 году, когда победил американца Шона Джордона. Всего в активе тяжеловеса 14 побед при единственном поражении.

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