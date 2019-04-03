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Россию назвали лидером в сфере передовых ядерных технологий

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Россия обладает самыми передовыми по сравнению с остальными поставщиками ядерными реакторами, российские технологии в сфере атомной энергетики являются самыми передовыми в мире, они надежные и проверенные. Об этом заявил один из ведущих мировых экспертов в данной сфере, бывший председатель Специального комитета по энергетике и изменению климата палаты Общин парламента Великобритании Тим Йео в интервью саудовскому онлайн-изданию Sabq, передает РИА Новости.

«Россия является ведущим экспортером своих ядерных технологий, она занимает более 50 процентов мирового рынка», — отметил эксперт.

По словам Йео, учитывая проблемы в сфере строительства АЭС, с которыми столкнулись Франция и США, на сегодняшний день есть три страны, на которые «можно сделать ставку в этой области» — Россия, Китай и Южная Корея. Все эти страны, подчеркнул он, предлагают хорошие и передовые технологии, однако между ними есть отличия.

«Что касается российских технологий, то они более надежные и проверенные, но могут быть дороже, чем восточноазиатские технологии. Китайцы могут предложить более привлекательные соглашения с экономической точки зрения. Россияне, вероятно, будут продвигать возможности локализации цепочки поставок, а также предоставят полную программу обучения для местных сотрудников и операторов. Другие поставщики не могут предложить базовый пакет услуг, подобный российскому», — цитирует агентство Йео.

В настоящее время российская госкорпорация «Росатом» занимает лидирующее положение на мировом рынке ядерных технологий, объединяет около 400 предприятий и научных организаций. У компании первое место в мире по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом, второе — по запасам урана и третье — по объему его добычи.

Росатом является единственной в мире компанией, обладающей компетенциями по всем направлениям использования атомной энергии на всех этапах жизненного цикла атомных объектов. В отдельных странах госкорпорация готова создавать в отдельных странах целые атомные отрасли, реализуя как проекты по строительству и обслуживанию исследовательских реакторов и энергоблоков АЭС, так и совместные научно-исследовательские проекты. Росатом также готовит национальные кадры для атомной энергетики, содействует в области ядерной и радиационной безопасности и создании необходимой нормативно-правовой базы.

Портфель зарубежных проектов Росатома в настоящее время включает 36 блоков АЭС в разных странах мира, шесть блоков сооружается в России.

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