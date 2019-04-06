Несостоявшийся соперник Нурмагомедова назвал его трусом

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон в Twitter-аккаунте высказался о возможном бое-реванше между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.

«Конор, с тобой покончено... Сдался и убежал, как сучка. А теперь ты пытаешься отнять принадлежащий мне бой. Хабиб, а ты болван, готовься. Хватит прятаться от меня, трус. У вас нет никакой преданности спорту. Только я здесь чемпион, настоящий чемпион», — написал Фергюсон.

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14 марта американец в Twitter выразил готовность подраться с Нурмагомедовым. В ответ на это россиянин написал фразу «прекращай курить».

Бои между этими спортсменами срывались четырежды. Каждый раз это случалось из-за проблем со здоровьем одного из соперников. Россиянин — чемпион UFC в легком весе, в его активе 27 побед и ни одного поражения. В данный момент он отбывает 9-месячную дисквалификацию за драку, устроенную после победы над Макгрегором в октябре 2018 года. Фергюсон победил в 24 поединках и трижды проигрывал. В последний раз он техническим нокаутом одержал победу над Энтони Петтисом.

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