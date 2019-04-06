Названы вакансии с зарплатой выше полумиллиона рублей

Самое высокое жалование работодатели готовы платить управленцам высшего звена и программистам. Об этом в субботу, 6 апреля, пишет «Российская газета» со ссылкой на рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий апреля, подготовленный порталом hh.ru.

К примеру, зарплату в 500 тысяч рублей предлагают операционному или генеральному директору с опытом не менее шести лет и свободным английским. От 400 до 700 тысяч получит специалист VP PROD в Туле с опытом участия в международных проектах.

Для Москвы также есть еще одна высокооплачиваемая позиция — директора по информационным технологиям. Ему согласны выплачивать от 400 до 600 тысяч рублей ежемесячно.

Немного ниже в рейтинге специалисты на удаленной работе — преимущественно разработчики (до 325 тысяч рублей).

Специалисты портала отмечают, что средний уровень конкуренции на российском рынке — шесть человек на место. Средняя предлагаемая зарплата по всем областям — 42 194 рубля.

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