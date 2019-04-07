Ягудин рассказал о спасении от пьянства

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, как в молодости злоупотреблял алкоголем. Его слова приводит StarHit.

Ягудин вспомнил, что в 2003 году он в большом количестве употреблял спиртные напитки, отмечая завершение какого-либо турнира. «Доходило до того, что с утра встаешь и не понимаешь, что происходит и где ты», — заявил экс-фигурист.

По его словам, от проблем с алкоголем его спасла тренер Татьяна Тарасова. Она собирала Ягудину чемодан, помогала восстанавливаться после загулов и просила бросить пить. «Умоляю тебя, не пей, а то козленочком станешь, и я тебя выгоню», — привел он слова Тарасовой.

Ягудин является олимпийским чемпионом Игр-2002 в Солт-Лейк-Сити. Также он четырежды побеждал на чемпионатах мира и трижды на чемпионатах Европы. Под руководством Тарасовой фигурист тренировался с 1998 года.

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