Тарасова прокомментировала «бездарное катание» российских фигуристов на ЧМ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении российских фигуристов-одиночников на чемпионате мира в Японии. Ее слова приводят «Аргументы и факты».

«Мальчики расстроили. И не потому, что они так, я бы сказала, бездарно катались. Не потому, что где-то упали и что-то не сделали. А потому, что у Коляды, например, абсолютно нет мотивации. Человек, который мог бы спокойно прыгать 3-4 четверных прыжка, этого не делает. И у него даже в мыслях этого нет!» — отметила Тарасова.

24 марта с критикой в адрес российских одиночников выступил олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Он выразил мнение, что отечественное мужское фигурное катание отстало минимум на 10 лет.

На прошедшем в Японии чемпионате мира лучшим среди россиян стал Михаил Коляда, занявший шестое место (262,44 балла). Первым стал американец Натан Чен (323,42 балла) — отрыв от Коляды составил более 60 баллов. Два других российских фигуриста Андрей Лазукин и Александр Самарин заняли 10-е и 12-е места соотвественно.

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