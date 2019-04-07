Гол СКА в ворота ЦСКА засчитали после 12-минутного видеопросмотра

Арбитры засчитали гол нападающего петербургского СКА Никиты Гусева в ворота московского ЦСКА после 12-минутного видеопросмотра. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Шайба была реализована в шестом матче финальной серии Западной конференции. На 15-й минуте встречи арбитры также воспользовались видеоповтором, в результате которого отменили гол нападающего москвичей Линдена Вея.

Кроме Гусева дублем отметились нападающий СКА Наиль Якупов и защитник ЦСКА Мэт Робинсон. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу петербургской команды.

Счет в серии до четырех побед на данный момент 3:3. Последний матч состоится в Москве 9 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

В прошлом сезоне ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв СКА с общим счетом в серии — 4:2. В финале москвичи уступили казанскому «Ак Барсу».

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