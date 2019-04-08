Кремль отказал жертве «Новичка» во встрече с Путиным

В Кремле не видят необходимости в отдельной встрече президента России Владимира Путина с британцем Чарльзом Роули, выжившим после отравления «Новичком». Об этом в понедельник, 8 апреля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его цитирует «Интерфакс».

«Нужно четко понимать, что Александр Яковенко [посол РФ в Лондоне] является представителем президента в Великобритании, и фактически это и был опосредованный диалог с президентом», — сказал Песков, отвечая на вопрос о готовности Путина встретиться с Роули.

Однако просьба британца о встрече с российским лидером будет рассмотрена, заверил он.

Яковенко принял Роули в Лондоне 6 апреля. После встречи британец признался, что продолжает считать Россию причастной к отравлению ядом. Он также заявил, что хотел бы встретиться лично с Путиным.

Чарльз Роули и его подруга Дон Стерджесс нашли флакон с остатками «Новичка» в Эймсбери в июне прошлого года. Женщина приняла бутылочку за духи и брызнула на себя жидкостью. В результате она скончалась. Роули прошел длительную реабилитацию.

Ранее от этого отравляющего вещества пострадали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Великобритании считают Россию виновной в инциденте.

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