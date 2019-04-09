В больнице с просрочкой на полтора миллиона рублей нашли в десять раз больше

В Югорской городской больнице, в морге которой в конце марта было найдено просроченное детское питание на 1,5 миллиона рублей, снова обнаружили испорченную еду для детей — на этот раз на сумму примерно в 12 миллионов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил местный депутат Андрей Пантин.

По его данным, коробки с молочными смесями и кашами хранились в подвале инфекционного отделения, в отделении иммунологии и здании старой аптеки. «Хранятся большие партии детского питания с истекшим сроком годности либо истекающим в самое ближайшее время. Так, предположительно: срок годности 32 тысяч пачек до 25 марта 2019 года на сумму 5,5 миллиона рублей; срок годности 2,4 тысячи пачек до 31 марта 2019 года на сумму 380 тысяч рублей; срок годности 20 тысяч пачек до 30 апреля 2019 года на сумму 4,5 миллиона рублей; срок годности 9 тысяч пачек до 31 мая 2019 года на сумму 1,3 миллиона рублей. Всего около 64 тысяч пачек на сумму порядка 12 миллионов рублей», — написал Пантин.

Депутат предположил, что речь может идти о систематической закупке излишнего количества детского питания за бюджетные деньги. «Причем значительная часть уже с подходящим к истечению сроком, что может говорить о классической коррупционной схеме закупок в Югорской городской больнице при руководстве бывшего главврача», — добавил автор публикации.

Он написал новое заявление в полицию, однако о результатах проверки ему неизвестно. По информации Znak.com, по факту инцидента шестерых сотрудников больницы привлекли к дисциплинарной ответственности.

В конце марта полиция Югорска начала проверку по первому заявлению Андрея Пантина, который узнал о складировании в прощальном зале здания местного морга трех тонн детского питания со сроком годности до сентября-октября 2018 года.

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