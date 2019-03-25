Детское питание из российского морга сняли на видео

Антон Пантин / ВКонтакте

В прощальном зале морга города Югорск (Ханты-Мансийский автономный округ) обнаружили коробки с детским питанием. По данным депутата городской думы Антона Пантина, там хранились около трех тонн продукции стоимостью полтора миллиона рублей. Он выложил видео из морга на своей странице во «ВКонтакте» и вызвал полицию.

«Сначала я подумал, что это какая-то недобрая шутка, однако после целенаправленного сбора данных информация подтвердилась. Такое нарочно не придумаешь», — прокомментировал свое видео парламентарий.

По словам Пантина, морг продолжает работать в прежнем режиме, несмотря на склад детского питания. «Сам морг и судмедэкспертиза работают ежедневно, и там, скорее всего, хранится формалин, фенол, тимол, сулема и другие сильнейшие яды, которые используют для обработки трупов», — цитирует «Интерфакс» депутата-заявителя.

Полиция начала проверку, после которой будет принято процессуальное решение, сообщили агентству в пресс-службе регионального управления МВД.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!