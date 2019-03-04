Россиян вынудили самостоятельно отвозить умерших родственников в морг

Прокуратура Еврейской автономной области организовала проверку информации о том, что жителей Ленинского района вынуждают самостоятельно отвозить тела умерших родственников в морг, где им так же приходится самим помещать их в холодильники. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Транспортировка тела умершего человека в морг должна осуществляться исключительно специализированным транспортом, оснащенным носилками, спецмешками, а также дезинфицирующими средствами», — отмечено в тексте.

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В начале февраля телеканал «Бира» опубликовал репортаж, в котором сообщалось, что местные медицинские и ритуальные организации отказывают жителям в транспортировке трупов, из-за чего людям приходится возить их на личном транспорте.

В местной больнице отметили, что такой порядок существует здесь уже давно. В частности, на стене морга даже висит небольшая инструкция для жителей, в которой указывается куда относить тело и где включается холодильник.

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