Обвиненный в тройном убийстве россиянин попался на связке ключей

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Радужного (Владимирская область), подозреваемого в тройном убийстве и нападении на случайного незнакомца. Об этом во вторник, 9 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель следственного управления по региону Ирина Минина.

По версии следствия, 40-летний мужчина находился в квартире знакомой, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Между ним и участниками застолья — двумя женщинами и мужчиной — вспыхнул конфликт, в ходе которого он нанес им смертельные ножевые ранения.

После этого мужчина проследовал в питейное заведение, где этим же оружием ранил неизвестного, которому удалось сбежать. Затем, вернувшись в квартиру, где было совершено убийство, он взял телевизор, документы знакомой, ключи от жилплощади, а также иное имущество, и скрылся с места происшествия.

Как выяснилось позже, пострадавший обратился в полицию. Подозреваемый был задержан, при нем находилась связка ключей от квартиры его знакомой. Отвечая на вопросы сотрудников, он рассказал о содеянном и полностью признал вину в совершении преступления.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела потерпевших. В настоящее время устанавливаются их личности.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство трех лиц») УК РФ.

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