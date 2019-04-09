Уткин назвал Фетисова «бюрократом и каменной задницей»

Спортивный журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале отреагировал на слова депутата Госдумы Вячеслава Фетисова о деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Уткин назвал интервью Фетисова лицемерным и демагогическим. Журналисту не понравилось, что депутат рассуждал о популярности футболистов среди детей и ответственности за свои поступки. «Вы бы сказали, как важно остановиться у черты. Сказали бы: вот я живой пример; справился и сколько пользы стране принес; отпустите парней, они уже наказаны», — заявил он.

По мнению Уткина, Фетисов говорил неискренне. «То, что прозвучало, — это речь бюрократа — каменной задницы. А какой парень был... Жаль», — добавил он.

Фетисов 9 апреля в интервью «Р-Спорту» прокомментировал дело Кокорина и Мамаева, заявив, что «это не их вина, а их беда, что мы их такими сделали».

Кокорин и Мамаев являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Они пробудут в СИЗО «Бутырка» до 25 сентября. В октябре футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Сначала спортсмены напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем избили чиновника Минпромторга Дениса Пака в одной из столичных кофеен.

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