Толкнувшего Скабееву украинского журналиста наказали

Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева заявила, что украинского журналиста, редактора «Европейской правды» Сергея Сидоренко, который толкнул ее в здании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), наказали за грубое поведение. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Сегодня стало известно: Сидоренко попросили в ПАСЕ не приезжать, а также "с ним провели строгую беседу, в ходе которой он решил извиниться"», — написала она. По словам Скабеевой, об этом ей лично рассказал представитель генсека Совета Европы Даниэль Холтген (Daniel Holtgen).

Ранее украинский депутат Владимир Арьев заявлял, что Скабеевой, вероятно, вынесут предупреждение в ПАСЕ, а также проведут с ней профилактическую беседу. Российская ведущая назвала эту информацию ложной.

Инцидент произошел после заседания ПАСЕ 24 января. Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко давала интервью в кулуарах. Среди журналистов была и ведущая «России 1». В момент, когда Скабеева говорила одновременно с Геращенко, Сидоренко толкнул российскую телеведущую. После этого депутат Рады Борислав Береза преградил Скабеевой проход к Геращенко.

Украинские депутаты не первый раз агрессивно реагируют на попытки Скабеевой взять у них интервью. В октябре прошлого года украинские политики спели гимн своей страны, когда журналистка попыталась сделать с ними репортаж.

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