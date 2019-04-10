Из Русского музея попытались украсть скульптуру

Сотрудникам Росгвардии удалось предотвратить кражу скульптуры из Русского музея в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Валерия Грибакина.

По его словам, злоумышленники намеревались выкрасть экспонат с помощью крюка. Грибакин отметил, что один из охранников заметил, как два человека пытались перебраться через окружающий Михайловский замок ров, где расположены ниши, в которых установлены скульптуры. На место происшествия была вызвана Росгвардия. Сотрудники ведомства задержали двух мужчин 1983 и 1986 годов рождения, а затем доставили их в полицию.

Ранее в январе из Третьяковской галереи была украдена картина художника Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Вор подошел к полотну, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся на глазах у посетителей выставки. После инцидента Минкульт провел проверку системы безопасности самых крупных российских музеев и выявил ряд нарушений.

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