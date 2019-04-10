Грабителями Русского музея оказались собиравшие мелочь бомжи

Задержанные за попытку украсть скульптуру из Русского Музея в Санкт-Петербурге граждане объяснили, что не собирались похищать фигуру, а лишь пытались собрать мелочь. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в среду, 10 апреля.

Мужчины пояснили, что при помощи веревки хотели опуститься в озеро рядом с музеем и собрать монетки, которые бросают с моста. Охранник принял их за преступников, подумал, что они пытаются снять находившуюся в нише моста фигуру, и нажал тревожную кнопку. Задержанными оказались двое бездомных 1983 и 1986 года рождения.

Как передает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в Русском музее, скульптура не являлась экспонатом. «Это поделка, она не представляет серьезной материальной ценности. Обычный солдатик у Михайловского замка. К нему часто кидают мелочь — есть такая традиция», — отметили в учреждении.

Ранее сообщалось, что двое злоумышленников попытались украсть экспонат Русского музея при помощи крюка. Их задержали и доставили в полицию.

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