Украинская журналистка вызвала Скабееву на «баттл»

Ведущая украинского «Пятого канала» Янина Соколова вызвала коллегу с телеканала «Россия 1» Ольгу Скабееву на дебаты. Свое видеообращение она опубликовала на странице передачи «Вечер с Яниной Соколовой» в Facebook.

«Раз ты уже во всеуслышание заявила о своей любви к дебатам, я предлагаю нам, девочкам, собраться и устроить настоящие дебаты "Соколова — Скабеева". Как тебе идейка? Поэтому давай организуем дебаты онлайн или устроим телемост. Даю тебе подумать 24 часа. Надеюсь, ты не ссыкуха», — сказала украинская ведущая в ролике, обращаясь к коллеге из России.

В описании YouTube-канала программы «Вечер с Яниной Соколовой» говорится, что «борьба с российской пропагандой — это наше с вами общее дело» и что «вата должна гореть ярко».

Скабеева ведет стримы под названием #СеемДобро на YouTube-канале передачи «60 минут».

Ранее Скабеева заявляла, что хотела бы за гонорар провести предвыборные дебаты кандидатов на пост президента Украины — комика Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко.

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