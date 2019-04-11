ИГ взяло ответственность за выбитые стекла в российском городе

«Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России организация) взяло на себя ответственность за взрыв в подмосковном городе Коломна. Об этом сообщает принадлежащее террористам агентство «Нашир».

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По утверждению боевиков, в результате теракта погибли два человека и еще двое получили ранения. Нападение было организовано диверсионным отрядом из «Вилаята Кавказ» в рамках широкомасштабной операции «Возмездие за вилаят Шам».

Инцидент, о котором сообщило ИГ, произошел утром 8 апреля. Тогда от хлопка газовоздушной смеси в квартире в Коломне пострадал один человек, хозяин квартиры. Ему оказали помощь на месте. Как сообщили агентству ТАСС в МЧС, в результате взрыва были выбиты стекла на кухне. Разрушений стен и перекрытий не произошло.

18 января сообщалось, что «Исламское государство» взяло на себя ответственность за взрыв жилого дома и маршрутки в Магнитогорске. Позднее причастность террористов к трагедии поставили под сомнение.

В декабре 2017 года ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в камере хранения магазина «Перекресток» в Санкт-Петербурге. Впоследствии пойманный террорист заявил, что устроил теракт ради популяризации секты экстрасенсов.

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