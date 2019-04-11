Представитель России отстоял свое право на выступление в Совбезе ООН

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя не позволил ограничить время своего выступления в Совете Безопасности. Видео с заседания доступно на YouTube-канале российского постпредства.

Представитель Германии, которая председательствует в апреле в организации, принес на заседание большие песочные часы и предложил выделять на каждое выступление не более пяти минут. «Вы можете поворачивать ваши замечательные часы столько, сколько вам заблагорассудится, но я возьму столько времени, сколько мне нужно», — заявил Небензя, когда ему предоставили слово.

9 февраля Небензя рассказал, что резкие и категоричные выступления дипломатов не являются отражением их личных взаимоотношений, а «баталии» возникают при обсуждении самых спорных вопросов. «За закрытыми дверями происходит гораздо больше, чем вы видите на экране телевизора», — сказал он.

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