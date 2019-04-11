Политолог прокомментировали победу Анны Щекиной в Усть-Илимске

Состоялась официальное вступление Анны Щекиной в должность мэра Усть-Илимска Иркутской области, которая на прошедших выборах обошла единоросса Сергея Зацепина, сообщает ТАСС.

Наблюдатели связывают поражение «Единой России» в четвертом по величине городе Иркутской области с деятельностью председателя Законодательного собрания региона и одновременно секретарем регионального отделения партии власти Сергеем Соколом, отвечавшим за проведение выборов, и являющимся ставленником которого был проигравший кандидат Сергей Зацепин. «Сергей Сокол оказался не ровней действующему губернатору области коммунисту Сергею Левченко, — уверен политолог Марат Баширов. — Господин Левченко опытный политик, хорошо знающий, как работает власть на федеральном уровне — недаром он три созыва был депутатом Государственной Думы. Если учесть, что в принципе в последнее время ЕР не так уж много проиграла в тех регионах, где к власти пришли представители оппозиционных партий, то думаю, единороссам надо просто внимательней отнестись к своей кадровой политике. В таких проблемных регионах как Иркутская область, Хабаровский край, Хакасия нужна другая стратегия».

Досрочные выборы мэра в Усть-Илимске состоялись 24 марта этого года. В них принимали участие четыре кандидата. Победу с результатом 43,85 процента голосов одержала Анна Щекина, представляющая ЛДПР. Второе место занял единоросс Сергей Зацепин с результатом 37,34 процента.

Депутаты городской думы Усть-Илимска два года подряд признавали работу мэрии неудовлетворительной, и в декабре 2018 года фракция «Единой России» выступила с инициативой отправить бывшего городского главу Вакиля Тулубаева. Занимавшего этот пост с 2015 года, в отставку. Два предыдущих мэра Усть-Илимска — Виктор Дорошок и Владимир Ташкинов — были осуждены, первый — за организацию убийства местного предпринимателя, второй — за получение взяток на 11 миллионов рублей.

Приветствовать нового городского главу пришли депутаты Государственной думы России, Законодательного собрания Иркутской области, депутаты думы, администрации и общественность Усть-Илимска. Анна Щекина произнесла торжественную присягу и в соответствии с уставом города с этого момента стала осуществлять полномочия мэра.