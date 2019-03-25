Россия
 
Последние новости
Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины
Россиянин репостнул «могилу» Путина и заинтересовал полицию
Киселев объявил Путина избавителем России от сталинизма
Россиянка провалилась под лед и погибла на Байкале
Российский самолет заменит Boeing в Индонезии
Рогозин опроверг слова Медведева о неготовности Восточного
К границе США направился новый караван мигрантов
Футболист сборной Италии травмировался из-за бутылки
Российскую учительницу вынудили уволиться из-за фото в купальнике
Новости партнеров

Домохозяйка победила на выборах мэра в российском городе

Перейти в «Мою Ленту»
Анна Щекина

Домохозяйка Анна Щекина выиграла досрочные выборы мэра Усть-Илимска Иркутской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно данным ГАС «Выборы», за 28-летнюю Щекину, которая выдвигалась от партии ЛДПР, проголосовали 43,85 процента избирателей, пришедших на участки. За ее главного конкурента, единоросса, председателя городской думы Сергея Зацепина — 37,34 процента. Кроме них, в выборах участвовали продавец Ирина Кондратьева («Справедливая Россия») и еще одна домохозяйка, Екатерина Сазонова («Города России»). Они получили 6,3 и 2 процента голосов соответственно.

Прежний мэр Усть-Илимска Вакиль Тулубаев подал в отставку по собственному желанию в январе текущего года. Ранее депутаты городской думы вынесли решение о неудовлетворительной оценке деятельности градоначальника, он пытался через суд признать решение незаконным, но суд встал на сторону депутатов.

Два мэра до Тулубаева отправились в тюрьму. Его предшественника Владимира Ташкинова в 2017 году приговорили к 11 годам колонии строгого режима за получение взяток на общую сумму 11 миллионов рублей. Мэр Виктор Дорошок в 2009 году получил девять лет колонии за организацию убийства местного бизнесмена.

Усть-Илимск находится в 620 километрах севернее Иркутска. Это небольшой промышленный город с населением 82,5 тысячи человек. Мэр избирается в городе сроком на пять лет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Крыму ответили на предложение проголосовать на украинских выборах
Врио главы Забайкалья расплакался от писем нуждающихся россиян
Вакантный депутатский мандат вместо Грудинина передадут другому члену КПРФ
Другие материалы рубрики
Россия00:0124 марта

«Товарищ Сталин был очень хреновым менеджером»

Почему россияне верят в исторические мифы и не хотят знать правду
15:5424 марта

В Подмосковье отыскали свалку морских ежей 

12:02Сегодня

Россиянин репостнул «могилу» Путина и заинтересовал полицию

11:08Сегодня

Российскую учительницу вынудили уволиться из-за фото в купальнике

Россия00:0222 марта

«Ломают двери, врываются с отрядом спецназа»

Этих россиян ловят по всей стране и сажают в тюрьму за христианские проповеди
10:49Сегодня

Суд выселил больную раком пенсионерку из единственного жилья

13:1524 марта

Российские подростки избили прохожего и изнасиловали его жену

09:07Сегодня

Россияне оказались недовольны состоянием окружающей среды

Россия18:2422 марта

Выпусти пар

В России не видят альтернативы курению
09:36Сегодня

Россиянин ворвался в кафе с бензопилой

05:56Сегодня

Власти Москвы отказались соединять желтую ветку метро 

06:57Сегодня

Привязавший собаку к рельсам россиянин объяснил свой поступок

Россия
«Товарищ Сталин был очень хреновым менеджером»
Почему россияне верят в исторические мифы и не хотят знать правду
«Ломают двери, врываются с отрядом спецназа»
Этих россиян ловят по всей стране и сажают в тюрьму за христианские проповеди
«С детства я ощущала присутствие иного»
Как живут в России люди, верящие в магию и зовущие себя ведьмами и колдунами
Выпусти пар
В России не видят альтернативы курению
Россиянин репостнул «могилу» Путина и заинтересовал полицию
Домохозяйка победила на выборах мэра в российском городе
Российскую учительницу вынудили уволиться из-за фото в купальнике
Все материалы
Мир
Си Цзиньпин и Владимир ПутинДруг у ворот
Почему дружили и ссорились Россия и Китай — самые могущественные державы Евразии
Эрдоган рассказал о планах на покупку С-400
Палестинская ракета попала в жилой дом в Израиле
Нетаньяху пригрозил силой в ответ на ракетный обстрел Израиля
Мигранты погубили пятимесячного ребенка обрезанием на дому
«Слава Богу-Императору!»
ЦРУ убивает несогласных, а мусульмане захватывают Европу: во что верят фанаты Трампа
Трампа оправдали по делу сговора с Россией
Президента и его соратников признали невиновными. Но расследование против них продолжается
Все материалы
Бывший СССР
«Работать буду в Европе, а не в этой глупой стране»
На Украине венгры не признают власть Киева. Они хотят отделиться и вернуться на родину
На Украине назвали последствия потери транзита российского газа
Здесь был Нурсултан
Назарбаев ушел. Столице Казахстана осталось его имя и мечта о городе будущего
Стало известно о закупке Украиной 130 тысяч тонн российского бензина
Украине предрекли экологическую катастрофу
Украина усилила границу
В победе Порошенко на выборах увидели угрозу распада Украины
Все материалы
Экономика
Поверили на слово
Россияне не понимают, для чего нужны нотариусы. Но все равно несут им свои деньги
«Роснефть» продолжит сотрудничество с МГИМО по подготовке кадров
Boeing уличили в нечестной игре
В США заметили признак скорого кризиса
Доллару предсказали скорое падение
Меняя правила
Tele2 внедряет новый формат салонов связи
США и Британия дали России в долг
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Теплов«С людьми обращался хуже, чем в Освенциме»
Бизнесмен превратил жителей сибирского села в рабов. Его убили за жадность и жестокость
«Руки у него по локоть в крови»
Лидер крупнейшей преступной группировки России сел на 25 лет. В 90-е он правил Петербургом
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Заммэра российского города поймали на взятке
Совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
В МВД предложили штрафовать за необоснованные жалобы на полицейских
В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи
Все материалы
Наука и техника
Одноразовая планета
Ядовитый мусор и пластик отравляют Землю. Почему это уже не остановить?
Немецкий подход
Спокойная жизнь и фронтовые будни на уникальных снимках солдата нацистской Германии
Твою дивизию
Бандиты захватывают Вашингтон, а вы его защищаете: Tom Clancy’s The Division 2
Рогозин опроверг слова Медведева о неготовности Восточного
Рогозин похвалился маржой от продажи «Союзов»
В России раскрыли новые возможности «Адмирала Нахимова»
Все материалы
Спорт
Отыгрались на соседе
Сборная России разгромила Казахстан. Главные герои — снова Дзюба и Черышев
Футболист сборной Италии травмировался из-за бутылки
Тренер Медведевой восхитился Тутберидзе и вспомнил тяжелый разрыв с чемпионкой
Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой
Сейчас вылетит птичка
Бывший чемпион UFC должен был проиграть. Но нокаутировал соперника «ударом Супермена»
Майк Тайсон дал совет Макгрегору
Советский разведчик объяснил поражение Спасского от Фишера в «матче века»
Все материалы
Культура
Адриан Брауэр «Драка крестьян при игре в карты»,1630-1640«Мужья били жен, хозяйки — служанок, родители — детей»
Как дрались и пьянствовали в эпоху Возрождения
Диско, вписки и прощание с Black Star
Главные музыкальные альбомы недели
Рабы не мы
Двойники-убийцы, тайные тоннели, Америка как империя зла: почему надо смотреть хоррор «Мы»
Умер режиссер культовых малобюджетных фильмов ужасов
Раздевшийся в Третьяковке мужчина понадеялся на сотрудничество с музеем
В Госдуме прокомментировали нарисованную Макаревичем во время слушаний свинью
The Prodigy позвали фанатов повеселиться на похоронах Кита Флинта
Все материалы
Интернет и СМИ
«Что это, проклятие или страшное совпадение?»
Журналисты превратили смерть Началовой в гонку за сенсацией. Зачем они это делают?
Бездомный китаец-интеллектуал процитировал Конфуция и стал звездой сети
«Она мечтает о великой романтической любви»
Эта девушка живет полной жизнью и любит всем сердцем, несмотря на синдром Дауна
Авиакомпания отказалась пустить российских журналистов в самолет
Ссора двух YouTube-блогеров привела к массовой драке на площади
В Госдуме разрешили СМИ врать раз в год
Разыгранный блогером-миллионником Gelandewagen оказался битым и подержанным
Все материалы
Ценности
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Краденый мир
Почему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
«Есть места, куда принято приходить в одном нижнем белье»
Африканские женщины обожают нескромные вечеринки. Ислам и духи предков им не помеха
Обладательница «Оскара» начала торговать БДСМ-бельем
Министра пристыдили за рекламу с девушкой в нижнем белье
Сестру Кардашьян обругали за глумление над бедными
Меган Маркл осудили за расточительность и жажду подарков
Все материалы
Путешествия
«Приставят нож и заберут все ценное»
Россияне пересекли африканскую пустыню на «Газелях». С чем им пришлось столкнуться?
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
Полярное сияние. Вид из НорвегииДостучались до небес
Лютый холод, толпы китайцев и бешеные цены. Что ждет туриста на Крайнем Севере
Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии
Россиянка провалилась под лед и погибла на Байкале
Появились подробности спасения норвежского лайнера
Буксировку норвежского лайнера к берегу сняли на видео
Все материалы
Из жизни
«Россия остается для них загадочной далекой страной»
История россиянки о жизни во Франции
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
Бумажный след
Убийство отца прокурора не могли раскрыть 80 лет. Все изменил случайный снимок
71-летняя британка стала самой старой эротической танцовщицей
Учителя из глухой африканской деревни признали лучшим в мире
Россиянин разделся до трусов, прыгнул с парашютом и попал на видео
Женщина съела лепешку с клещами и чудом осталась в живых
Все материалы
Мой маленький Velar
Новый Range Rover Evoque: модный аксессуар или автомобиль с большой буквы?
Poloвозрелый
Близкое знакомство с компактным кроссовером Volkswagen T-Cross
Все о новом Cayenne Coupe
Porsche внезапно сделали Cayenne еще более спортивным
Тест-драйв гигантского кроссовера BMW
Первая встреча с семиместным вседорожником BMW X7
Lamborghini хочет возродить свою самую утилитарную модель
Porsche показала конкурента BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe
Kia начала продавать «другой» Sportage
Все материалы
Дом
«Хожу в туалет со своим сиденьем для унитаза»
Как жизнь в коммунальной квартире разрушила брак россиянки
Восточные блоки
Зачем россияне и украинцы бросают все и переезжают жить в Чехию
Глазами ребенка
Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
В России подешевели комнаты
Интернет-провайдеры попросили о свободном доступе в дома россиян
Россиянин украл гараж из гаража соседа
Названы самые культурные города России
Все материалы