Домохозяйка победила на выборах мэра в российском городе

Домохозяйка Анна Щекина выиграла досрочные выборы мэра Усть-Илимска Иркутской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно данным ГАС «Выборы», за 28-летнюю Щекину, которая выдвигалась от партии ЛДПР, проголосовали 43,85 процента избирателей, пришедших на участки. За ее главного конкурента, единоросса, председателя городской думы Сергея Зацепина — 37,34 процента. Кроме них, в выборах участвовали продавец Ирина Кондратьева («Справедливая Россия») и еще одна домохозяйка, Екатерина Сазонова («Города России»). Они получили 6,3 и 2 процента голосов соответственно.

Прежний мэр Усть-Илимска Вакиль Тулубаев подал в отставку по собственному желанию в январе текущего года. Ранее депутаты городской думы вынесли решение о неудовлетворительной оценке деятельности градоначальника, он пытался через суд признать решение незаконным, но суд встал на сторону депутатов.

Два мэра до Тулубаева отправились в тюрьму. Его предшественника Владимира Ташкинова в 2017 году приговорили к 11 годам колонии строгого режима за получение взяток на общую сумму 11 миллионов рублей. Мэр Виктор Дорошок в 2009 году получил девять лет колонии за организацию убийства местного бизнесмена.

Усть-Илимск находится в 620 километрах севернее Иркутска. Это небольшой промышленный город с населением 82,5 тысячи человек. Мэр избирается в городе сроком на пять лет.

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