Кремль опроверг связь Ассанжа с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал конспирологическими версии о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж связан с Россией и его арест может вызвать новую волну антироссийских санкций. Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 12 апреля.

«Это независимый источник информации, который подвергается преследованию. С нашей точки зрения, это никак не корреспондируется с идеалами свободы прессы, свободы СМИ, их неприкосновенности», — сказал Песков.

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Представитель Кремля выразил надежду на то, что законные права Ассанжа будут соблюдены.

Британская полиция арестовала 47-летнего Ассанжа 11 апреля после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище. В настоящее время он находится в полицейском участке в центре Лондона.

В США Ассанжа обвиняют в сговоре с бывшим разведчиком Челси Мэннингом с целью взлома компьютеров Пентагона. За это ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Ассанж проживал в посольстве Эквадора в британской столице с 2012 года. Он попросил убежища, опасаясь выдачи Швеции, где его обвиняли в изнасиловании.

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