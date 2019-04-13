Раскрыты условия содержания Ассанжа в британской тюрьме

Тюрьма строгого режима Белмарш, где в настоящее время находится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, используется властями Великобритании для содержания подозреваемых в терроризме. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, ранее этот объект был известен как британский Гуантанамо (лагерь на территории военно-морской базы США на Кубе, где содержатся лица, обвиняемые американскими властями в различных преступлениях, в частности в терроризме и ведении войны на стороне противника — прим. «Ленты.ру»). Там в разное время содержались четверо обвиняемых в подготовке теракта в общественном транспорте Лондона, а также Абу-Катада, которого называли правой рукой лидера запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена в Европе.

В настоящее время в Белмарше отбывают срок как заключенные с низким уровнем риска (потенциалом рецидива), так и заключенные с наибольшим риском в стране — их держат в отдельном блоке. Кроме того, уточняет Bloomberg, в данный момент в тюрьме находятся несколько заключенных, которые требуют «особых мер управления» из-за прикованного к ним внимания общественности.

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По данным агентства, заключенные Белмарша проводят вне камер весьма ограниченное количество времени. Так, почти половина из содержащихся там заявили, что могут находиться вне мест заключения менее двух часов в неделю. При этом условия содержания Ассанжа, если он помещен в подразделение строгого режима, могут быть еще жестче — в отчетах инспекторов их характеризовали как «чрезвычайно клаустрофобные». В частности, отмечает Bloomberg, такие заключенные не имеют права посещать спортзал и библиотеку.

Адвокаты Ассанжа данную информацию пока не прокомментировали. Представители министерства юстиции и прокуратуры также отказались от комментариев.

О том, что основателя WikiLeaks после ареста поместили в тюрьму Белмарш, сообщалось ранее 13 апреля.

11 апреля посольство Эквадора выдало Ассанжа правоохранительным органам Великобритании. Формальным поводом для его задержания стало то, что он был выпущен под залог в 2012 году и после этого не явился в суд, а также запрос об экстрадиции в США, где Ассанжа преследуют по делу о шпионаже.

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