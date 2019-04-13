Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму «Белмарш» после ареста. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.

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Как отмечает агентство, «Белмарш» — одна из восьми британских тюрем, которые особо охраняются. Заведение имеет категорию А, согласно которой в ней могут содержаться заключенные, совершившие особо тяжкие преступления, в том числе и связанные с законом о государственной тайне.

Ассанжа заключили под стражу на слушании дела о нарушении им условий залога в 2012 году. Ему грозит до года тюремного заключения.

11 апреля посольство Эквадора выдало правоохранительным органам Великобритании основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Формальным поводом для его задержания стало то, что он был выпущен под залог в 2012 году и после этого не явился в суд, а также запрос об экстрадиции в США, где Ассанжа преследуют по делу о шпионаже.

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