Родина отказала Ассанжу в особой помощи

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный в Лондоне, не получит особой поддержки от родной Австралии. Об этом сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает ABC.

По его словам, Ассанжу помогут в консульстве, но как и любому другому австралийцу в подобной ситуации. Особого отношения к нему не будет.

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Премьер добавил, что преступления, вменяемые основателю WikiLeaks, в этом случае не имеет значения. Граждан Австралии, которые сталкиваются с судебной системой в других странах, так или иначе консультируют и поддерживают, пояснил Моррисон.

«Так работает система», — заключил он.

11 апреля посольство Эквадора выдало правоохранительным органам Великобритании основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Формальным поводом для его задержания стало то, что он был выпущен под залог в 2012 году и не явился в суд после этого, а также запрос об экстрадиции со стороны США, где австралийца преследуют по делу о шпионаже.

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