Адвокат заявила о готовности Ассанжа сотрудничать со Швецией

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж готов сотрудничать с властям Швеции в том случае, если в отношении него возобновят расследование по делу о сексуальных домогательствах. Об этом заявила адвокат разоблачителя Дженнифер Робинсон, передает Sky News.

По ее словам, когда Ассанж просил убежища в посольстве Эквадора, он не пытался спрятаться от шведского правосудия. «Речь шла о том, чтобы избежать несправедливости в США. Он сотрудничал со шведским следствием», — сказала Робинсон. Адвокат напомнила, что прокуроры в итоге побеседовали с основателем WikiLeaks в дипмиссии, после чего дело было закрыто.

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Кроме того, она отметила, что обвинения посольства в отношении Ассанжа возмутительны и надуманы, а потому на самом деле являются просто предлогом, чтобы выдворить его. В частности, разоблачителя обвиняли том, что он не смывал за собой в туалете, оставлял грязное белье и посуду.

Ранее адвокат гражданки Швеции, которая обвинила основателя WikiLeaks в сексуальных домогательствах и изнасиловании в 2010 году, заявила, что будет добиваться возобновления расследования.

Британская полиция арестовала Ассанжа 11 апреля прямо в здании посольства Эквадора в Лондоне. Перед этим основателю WikiLeaks было отказано в дальнейшем предоставлении убежища.

Он проживал в здании дипмиссии практически семь лет. Разоблачитель попросил убежища в 2012 году, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж боится выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США. Там ему может грозить смертная казнь за публикацию секретных документов Пентагона.

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