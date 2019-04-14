Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным

Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда — Службы полиции Лондона.

Как отмечается, 40-летний мужчина будет помещен в больницу на лечение. Его доставят туда в соответствии с законом о психическом здоровье.

Инцидент произошел 13 апреля около здания диппредставительства в Холланд-парк (Кенсингтон). Полицейские прибыли на место после сообщения о человеке, который на машине таранил другие припаркованные автомобили.

При появлении стражей порядка водитель попытался их задавить. В ответ по машине злоумышленника открыли огонь, был применен электрошокер. В результате автомобиль был остановлен, а мужчину арестовали по подозрению в покушении на убийство сотрудников полиции и нанесении преступного ущерба. Он не пострадал.

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