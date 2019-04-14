Россиян назвали пособниками террористов за трансляции с КТО в Тюмени

Действия жителей Тюмени, которые вели онлайн-трансляции с места проведения контртеррористической операции, играли на руку террористам. Об этом в воскресенье, 14 апреля, заявил радиостанции «Говорит Москва» зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

Валеев признал, что из-за распространенности гаджетов в настоящее время полностью избежать появления в сети подобных трансляций невозможно, однако напомнил, что целью террористов как раз является максимальный резонанс в обществе, благодаря которому они могут запугивать и шантажировать население.

По его словам, на сегодняшний день никаких правовых рычагов воздействия на граждан в этом вопросе не существует. «Выход только в проведении разъяснительной работы с населением», — отметил депутат.

Ранее о своей разочарованности поведением некоторых жителей города рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. Он посетовал на то, что с началом КТО в соцсетях стали распространяться «небылицы», а также отметил, что все видео и фотографии с места событий, которые публиковались в интернете, могли видеть и сами террористы, при которых были обнаружены смартфоны.

Контртеррористическая операция в Тюмени началась вечером 12 апреля и завершилась утром 13 апреля. В ней приняли участие около полутора тысяч сотрудников силовых ведомств. В результате были уничтожены двое приверженцев террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), которые скрывались в одном из частных домов на Амурской улице. Отмечается, что они планировали совершить террористический акт в местах массового пребывания людей.

По итогам спецоперации Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

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