Губернатор посетовал на поведение россиян во время КТО в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что был разочарован действиями некоторых пользователей соцсетей во время контртеррористической операции (КТО), которая прошла в Тюмени в ночь на субботу, 13 апреля. Его слова приводятся в обращении, опубликованном на сайте администрации региона.

Как отметил Моор, с началом КТО в соцсетях стали распространяться «небылицы», сочиненные людьми, которые ничего «не видели сами».

Он также добавил, что при ликвидированных членах террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), были обнаружены смартфоны. «И я все думаю, ведь они тоже могли видеть те фотографии, видео, те текстовые трансляции, видеостримы, которые вели практически в режиме онлайн некоторые СМИ», — пояснил глава региона, уточнив, что это «серьезные темы для дальнейшего общественного разговора».

При этом Моор выразил благодарность сотрудникам спецслужб, которые принимали участие в спецоперации.

Контртеррористическая операция в Тюмени началась вечером 12 апреля. В ней приняли участие около полутора тысяч сотрудников силовых ведомств. В результате были уничтожены двое приверженцев ИГ, которые скрывались в одном из частных домов на Амурской улице. Отмечается, что они планировали совершить террористический акт в местах массового пребывания людей.

По итогам спецоперации Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

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