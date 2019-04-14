Зидан признал Роналду незаменимым

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что бывшего нападающего команды Криштиану Роналду невозможно заменить. Слова специалиста приводит AS.

По словам Зидана, игроки, которые будут приходить в «Реал», не смогут сделать того, что мог Роналду. «Но это жизнь. Пока он был здесь и делал великие вещи, мы им восторгались», — сказал француз.

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Также тренер заметил, что в этом сезоне «Реалу» не удастся выиграть ни одного трофея, однако игроки постараются финишировать в чемпионате как можно выше. В частности, Зидан нацелился обогнать мадридский «Атлетико», занимающий второе место и опережающий «Реал» на пять очков. Однако сливочные еще имеют матч в запасе.

Роналду с лета 2018 года играет за туринский «Ювентус». С ним итальянский клуб продолжает борьбу за победу в Лиге чемпионов и лидирует в чемпионате. «Реал» после ухода португальца сменил двух тренеров, в конце концов убедив Зидана вернуться на тренерский мостик. Клуб вылетел из Лиги чемпионов, а также практически лишился всех шансов на победу в чемпионате Испании.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 года и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе команды нападающий четырежды становился победителем Лиги чемпионов.

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