Названа причина ухода Роналду из «Реала»

Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон назвал причину ухода нападающего Криштиану Роналду из команды. Его слова приводит Goal.

Кальдерон заявил, что Роналду был недоволен действиями нынешнего главы команды Флорентино Переса. Португалец попросил Переса поднять его зарплату после победы сливочных в Лиге чемпионов, однако тот отказался сделать это. Также нападающему не нравилось, что «Реал» ведет переговоры с Неймаром и предлагает за бразильского форварда крупную сумму.

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По словам экс-главы «Реала», Перес согласился отпустить Роналду, если за него предложат не менее 100 миллионов евро. Вслед за нападающим ушел и главный тренер команды Зенедин Зидан, одним из таких требований которого было предложить Роналду пожизненный контракт.

Роналду перешел в туринский «Ювентус» из «Реала» в июле 2018 года. Туринцы заплатили за футболиста 100 миллионов евро. В январе 2019-го португалец завоевал первый титул с туринской командой — Суперкубок Италии.

Форвард играл в «Реале» с 2009 года и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе команды нападающий четырежды становился победителем Лиги чемпионов.

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