«Ювентус» купит футболистов по желанию Роналду

Туринский «Ювентус» собирается приобрести троих футболистов по желанию нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает Calcio mercato.

По информации издания, первым в списке значится бывший одноклубник Роналду, полузащитник мадридского «Реала» Иско. Вторым трансфером «Ювентуса» может стать еще один футболист «сливочных» — защитник Марсело. Также итальянская команда собирается приобрести полузащитника «Баварии» Хамеса Родригеса.

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Роналду перешел в туринский клуб из «Реала» в июле 2018 года. «Ювентус» заплатил за футболиста 100 миллионов евро. В январе 2019-го португалец завоевал первый титул с туринской командой — Суперкубок Италии.

Португалец играл в «Реале» с 2009 года и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе команды нападающий четырежды становился победителем Лиги чемпионов.

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