В России задумались о сужении левых полос на магистралях

Инженеры Российского дорожного научно-исследовательского института пришли к выводу, что ширина полос движения на автомагистралях может быть разной. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад РОСДОРНИИ.

Инженеры провели наблюдение траектории движения машин на автомагистрали М9 «Балтия» и Московской кольцевой автодороге (МКАД). В ходе исследования специалисты изучили пространство между движущимися автомобилями и среднюю ширину легковых машин и пришли к выводу, что на автомагистралях с шестью и более полосами ширина левых крайних полос может быть сужена с 3,75 до 3,5 метра. При этом скорость движения и его безопасность никак не изменятся.

Предполагается, что сужение крайней левой полосы позволит сэкономить большие средства при строительстве и расширении сети скоростных дорог в стране.

Также из доклада следует, что ширина крайних правых полос, по которым преимущественно ездят грузовые транспортные средства, нужно оставить на прежнем уровне — 3,75 метра.

В марте сообщалось о стоимости нового транспортного кольца Москвы — 630 миллиардов рублей. Кольцо будет состоять из четырех магистралей и расположится между ТТК и МКАД. По плану дорога будет построена к концу 2019 года.

В декабре 2018 года сообщалось, что разрешенный лимит скорости на некоторых федеральных трассах могут увеличить. Как пояснили в Росавтодоре, такое решение поможет снизить аварийность.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!