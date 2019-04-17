Побивший американца футболист заслужил прощение «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев, сломавший нос гражданину США в Москве, вернулся в общую группу команды. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, игрок принес извинения команде. После этого руководство клуба решило вернуть Гулиева в основную группу. 12 апреля полузащитника сослали в дубль.

Гулиев был наказан за инцидент, произошедший в Москве 11 апреля. Футболист, находясь за рулем Mercedes, проехал на красный сигнал светофора, помешав движению пешеходов. Проходивший по переходу американец ударил по машине Гулиева, который задел его, чем вызвал приступ агрессии у игрока. В итоге игрок «Спартака» подрался с мужчиной и сломал ему нос.

Помимо отстранения от основной команды, красно-белые наложили на Гулиева штраф в размере пяти миллионов рублей.

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