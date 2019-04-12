Ударившего американца игрока «Спартака» лишат миллионов рублей

Московский «Спартак» оштрафует полузащитника Аяза Гулиева за конфликт с американским туристом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

22-летний футболист выплатит штраф в размере пяти миллионов рублей. При этом в месяц хавбек зарабатывает порядка шести миллионов рублей. Кроме того, Гулиев лишится возможности тренироваться с основным составом красно-белых и будет переведен в дубль. Отмечается, что хавбеку запретили принимать участие в матчах дублирующего состава.

Ранее 12 апреля на сайте «Спартака» было опубликовано заявление клуба относительно инцидента с Гулиевым. Отмечалось, что руководство красно-белых применит в отношении игрока дисциплинарные санкции.

11 апреля Гулиев подрался с американским туристом и разбил ему нос. Конфликт разгорелся на почве нарушения футболистом правил дорожного движения — он проехал на красный сигнал светофора, помешав движению пешеходов. Турист из США ударил по задевшему его Mercedes Гулиева, чем вызвал агрессию игрока.

В нынешнем сезоне Гулиев четыре раза вышел на поле в матчах Российской премьер-лиги.

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