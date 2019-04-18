Главу управления Росавиации арестовали по делу о хищении миллиарда рублей

Главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко арестовали по делу о хищении миллиарда рублей. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщает ТАСС.

Как рассказала «Ленте.ру» представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России Елена Марковская, сотрудник Росавиации обвиняется в мошенничестве при заключении контрактов с адвокатами.

По версии следствия, в 2008 году «Государственная корпорация по организации воздушного движения» заключила с адвокатской коллегией контракт с завышенной стоимостью юридических услуг для формирования конкурсной документации. В течение последующих 10 лет коллегия незаконно получила свыше миллиарда рублей.

В отношении Мнишко было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, по ходатайству следствия суд заключил его под стражу.

Ранее стало известно, что в 2018 году в России вынесли рекордное число приговоров за экономические преступления. За год за них были осуждены 7,7 тысячи человек, тогда как в 2017 году — 6,4 тысячи человек.

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