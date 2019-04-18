Родители известного ведущего впервые посмотрели «Игру престолов» и заскучали

Малколм и Маргарет Корден (Malcolm, Margaret Corden), отец и мать ведущего вечернего телешоу на канале CBS Джеймса Кордена, впервые посмотрели сериал «Игра престолов». Своими впечатлениями они поделились в ролике, опубликованном на YouTube.

Родители Кордена проживают в Великобритании, откуда родом и большинство актеров, снимавшихся в сериале. Поклонники саги неоднократно усматривали параллели в сюжете сериала и событиях, происходящих на Британских островах.

Кордены посмотрели первый эпизод нового, восьмого сезона «Игры престолов», хотя до этого не видели ни одной серии. Их реакция на многие события сильно отличалась от впечатлений фанатов сериала. Так, Маргарет приняла Сансу Старк за Санту, то есть за Санта-Клауса.

Романтичная встреча Дейенерис Таргариен и Джона Сноу у водопада на севере напомнила Малколму о его знакомстве с супругой. «Да, у нас было так же, когда мы росли, у заснеженных водопадов Бедфордшира (графство в Англии — прим. «Ленты.ру»)», — усмехнулся он. Однако, заметил Малколм, у него не было дракона, как в сериале, а всего лишь британский легковой автомобиль Vauxhall Viva.

Больше эмоций у участников эксперимента вызвало появление персонажа Сэма Тарли. Маргарет сразу посчитала его похожим на сына, ведущего шоу. «Бог ты мой, он похож немного на Джеймса, когда он был моложе», — сказала она. На это супруг заметил, что если бы их сын пошел на кастинг, то мог бы получить эту роль. «Вместо того чтобы заниматься ерундой в своем Лос-Анджелесе. Получил бы приличную работу», — в шутку добавил Малколм.

Под конец просмотра родители Кордена сказали, что сериал не вызвал у них особых эмоций. «Вот и все, получается. А из-за чего весь шум?» — заключил Малколм при появлении титров. «Мы просто ничего не поняли», — парировала Маргарет.

Ранее актеры из «Игры престолов» в рамках американского шоу Джимми Киммела с юмором ответили на вопросы, связанные с сериалом.

Премьера первой серии финального сезона «Игры престолов» состоялась в ночь на 15 апреля. Ее посмотрело рекордное количество американцев. Поклонников сериала в России огорчило, что их оставили без полноценного дубляжа.

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