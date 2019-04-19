Похороненный на пустыре пес выбрался из могилы и вернулся к хозяевам

Полуживой пес выбрался из собственной могилы и отправился на поиски хозяев в Уссурийске Приморского края. Об этом в своем Instagtam сообщила руководительница питомника «Открой свое сердце» Ирина Мудрова, чьи волонтеры нашли животное на дороге.

Собаке оказалось 18 лет, у нее был энтерит (воспаление кишечника) в запущенной форме, активисты подлечили ее за свой счет. Уже на следующий день нашлись хозяева, которые очень обрадовались питомцу.

«При встрече были слезы, сбивчивый рассказ о судьбе собаки. Дик пережил смерть двух своих хозяек, терялся, его сбивала машина, и последнее, я надеюсь, приключение у него самое печальное — он умер... и его похоронили», — рассказала Мудрова.

О людях... ехали мы с очередного излова и звонок, сбита собака на Кирова, дали крюк, заехали, старичок в беде, может кто узнает свою собаку, девушки не прошли мимо умирающей собаки, сами не справились, попросили помощи и заметьте попросили , не потребовали, иногда люди требуют, забрать, разместить тему и много чего, мы не обязаны это делать, потому что работаем на голом энтузиазме, потому что ограничены во времени, потому что трудно, болеем, имеем семьи, устаём, человек не машина и может сломаться, будте снисходительны и относитесь с понимаем, нагрузка эмоциональная и физическая колоссальная, надо это понимать и хотя бы сочувствовать, если можете помочь, помогите сами, если нет тогда зовите на помощь, делать добро чужими руками не сложно, не сложно самому помочь было бы желание. Пёсик оказался с энтеритом, выяснилось в клинике, прокапали, но форма запущена ,исход будет скорее не в пользу жизни собаки. Но как бы там не было счёт за капельницу выставили. #уссурийск #приютбездомныхживотных #откройсвоесердце #помощьживотному#энтерит#старыйпёс #дог #собаки #собакадруг #собакаулыбака #собакабарабака #домашниелюбимцы #собакалучшийдругчеловека #собака #домашнийпитомец #собакадругчеловека #собакен #щеночек #щенок #домашнийлюбимец #собакой #собакин #собакакусака #домашнееживотное #щеночки #собакамоя #собакевич Фото опубликовано @irina.mudrova_open_your_hearts

В комментариях к посту говорилось, что владельцы решили, что пес умер, когда у него начались судороги, и он перестал двигаться. Они отнесли питомца на пустырь, положили в мешок и немного присыпали землей. Позднее собака очнулась, выбралась наружу и пошла к людям.

Хозяева забрали Дика домой и намерены лечить, хотя надежды на выздоровление мало из-за серьезности болезни. В благодарность они пожертвовали приюту пять тысяч рублей.

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